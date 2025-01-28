У Карпатах відлига: ДСНС попередило туристів про небезпеку сходження лавин

У високогір’ї Карпат спостерігається відлига, яка значно підвищує ризик сходження лавин. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори під час небезпечного періоду.

Про це повідомило ГУ ДСНС в Івано-Франківській області на своїй сторінці у Facebook. "28 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Рятувальники закликають бути обережними та не вирушати у гори у цей період", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Сніг і морози: синоптикиня назвала дату повернення справжньої зимової погоди в Україну

За даними гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність, західний вітер зі швидкістю 18 м/с, а температура повітря становить -3°C.

Для довідки: Піп Іван (або Попіван, Піп Іван Чорногірський) – одна з найвищих вершин Українських Карпат із висотою 2028,5 м.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!