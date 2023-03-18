В Китае из-за засухи обнаружили гробницы возрастом 12 000 лет, наполненные артефактами (фото)

Высохшее от засухи озеро на юго-востоке Китая стало уменьшаться. Падение уровня воды продлило пляжи на берегу озера, растянуло размер небольших островов и обнажило забытое древнее захоронение.

Проводя полевое исследование на одном из островов озера Дунтин, местные власти наткнулись на руины древней гробницы. Они известили органы культуры, которые направили археологов изучить находку.

Археологи раскопали это место на острове Ляньхуао и обнаружили девять гробниц и пять ям с пеплом. Гробницы имели прямоугольную конструкцию, длинные и тонкие.

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По словам археологов, место захоронения плохо сохранилось, но все еще хранит несколько кладов. В частности, исследователи обнаружили каменные топоры эпохи неолита.

Археологи утверждают, что остров Ляньхуаао и его выветривающиеся гробницы имеют возраст не менее 12 000 лет. Однако это место также было заселено гораздо позже.

Археологи нашли фарфор времен династий Тан и Сун. Эти династии правили Китаем в тесной последовательности, начиная с 618 года нашей эры и продолжая до 1279 года.

Также была обнаружена сине-зеленая керамика времен династий Мин и Цин.

Напомним, ранее исследователи в Перу обнаружили четыре таинственных кургана, расположенные на холме Серро-Колорадо вблизи города Барранка.

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