В Краматорске российская ракета снесла часть многоэтажки: что известно сейчас

В среду, 1 февраля, поздно вечером российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города Краматорск (Донецкая область), и разрушили с 1-го по 4-й этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда, в результате чего загорелись припаркованные авто. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне ударили по краматорскому Искандеру.

"Это преступление российских оккупантов против гражданского населения – очередное свидетельство того, что находиться на территории Донецкой области крайне опасно. Тем более, возвращаться тем, кто уехал в другие области Украины. Позаботьтесь о себе и своих близких. Сохранить жизнь – это сейчас первоочередная задача", – написал Павло Кириленко.

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Продолжаются спасательные операции и разбор завалов разрушенного дома в Краматорске, поэтому точное количество пострадавших уточняется. По состоянию на 02:00 известно о 3 погибших и 8 раненых гражданских.

На событие уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий ", – написал он.

Напомним, в Белгородской области вечером 31 января также прогремели взрывы.

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