У Краматорську російська ракета знесла частину багатоповерхівки: що відомо на даний момент

У середу, 1 лютого, пізно ввечері російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста Краматорськ (Донецька область), і зруйнували з 1-го по 4-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду, внаслідок чого загорілись припарковані авто. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, росіяни вдарили по краматорську Іскандером.

"Цей злочин російських окупантів проти цивільного населення – чергове свідчення того, що перебувати на території Донецької області вкрай небезпечно. Тим більше, повертатися тим, хто виїхав до інших областей України. Подбайте про себе і своїх близьких. Зберегти життя – це зараз першочергове завдання", – написав Павло Кириленко.

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Продовжується рятувальна операція та розбір завалів зруйнованого будинку у Краматорську, тому точна кількість постраждалих уточнюється. Станом на 02:00 відомо про 3 загиблих та 8 поранених цивільних.

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій", – написав він.

Нагадаємо, у Бєлгородській області ввечері 31 січня також прогриміли вибухи.

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