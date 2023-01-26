Залужний назвав кількість ракет, які випустили окупанти 26 січня по Україні

У четвер, 26 січня, росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

Зокрема були випущені ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

"Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили і засоби протиповітряної оборони ЗСУ знищили 47 крилатих ракет, 20 з яких – в районі Києва. Також три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

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"Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!" – наголосив Головнокомандувач. Він подякував військовослужбовцям, які тримають небом на Україною.

Росія застосувала високоточні ракети

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що 26 січня окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:

Х-47 "Кинджал" – із двох літаків МіГ-31К;

крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;

крилаті ракети морського базування "Калібр" – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря;

керовані авіаційні ракети Х-59 – із літаків Су-35.

Загалом було випущено по Україні до 2 Х-47 "Кинджал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59.

Які наслідки масованого ракетного удару 26 січня

Внаслідок ранкової ракетної атаки є влучання та пошкодження обладнання на об'єктах енергетичної інфраструктури у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.

Також на півдні України, зокрема й Одеській області, через обстріли виникли проблеми з енергоживленням.

Аварійні відключення були запровадженні на значній території України. Наразі відбувається поступове повернення до планових графік відключень, але в системі зберігається значний дефіцит. До всіх областей доведені ліміти споживання.

Нагадаємо, що масованій ракетній атаці 26 січня передував нічний обстріл дронами-камікадзе. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення 24 випущених російських БПЛА.

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