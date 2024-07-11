В Минобороны объяснили, как мобилизованным гражданам сохранить рабочее место
За работниками, призванными на военную службу во время мобилизации, сохраняется место работы и должность. Это касается всех предприятий, учреждений, организаций, фермерских хозяйств, производственных кооперативов и физических лиц-предпринимателей. Время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Об этом пишет Liga.net.
Выплаты:
До 19 июля 2022 года работодатели должны были выплачивать мобилизованным средний заработок. Сейчас такие выплаты в большинстве своем остаются по инициативе работодателя и не являются обязанностью.
Как избежать проблем:
Сообщите работодателю о мобилизации и предоставьте подтверждающие документы:
- военный билет с пометкой о призыве на службу;
- справка от ТЦК;
- выписка из приказа о причислении в списки воинской части.
Работодатель должен издать приказ об увольнении от работы или исполнения обязанностей. Это не увольнение с работы.
Что делать, если мобилизованного уволили?
Это нарушение трудового законодательства. Можно обратиться в Государственную службу по труду или обжаловать решение работодателя в суде. Юристы могут бесплатно оказать помощь участникам боевых действий с иском и представлением в суде.
Предприниматели:
За мобилизованными ФЛПами не прекращается государственная регистрация предпринимательской деятельности. Если они не ведут деятельность, им не начисляются налоги и сборы, и они освобождаются от уплаты единого социального взноса. Для этого необходимо написать заявление и добавить копию военного билета в течение 10 дней после демобилизации.
Отпуска:
Мобилизированным работникам по их желанию выплачивается денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. После увольнения с военной службы работник может взять:
- до 60 дней без сохранения зарплаты после увольнения в связи с окончанием особого периода или объявления демобилизации;
- 14 дней в году дополнительного отпуска для участников боевых действий;
- ежегодный основной отпуск (при наличии стажа).
Стаж для ежегодного отпуска во время службы не засчитывается, поэтому в такой отпуск можно будет пойти только за счет неиспользованных до этого дней.
Напомним, ранее в МОН объяснили, как будет проходить военная подготовка для студентов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!