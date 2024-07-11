В Минобороны объяснили, как мобилизованным гражданам сохранить рабочее место

За работниками, призванными на военную службу во время мобилизации, сохраняется место работы и должность. Это касается всех предприятий, учреждений, организаций, фермерских хозяйств, производственных кооперативов и физических лиц-предпринимателей. Время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Об этом пишет Liga.net.

Выплаты:

До 19 июля 2022 года работодатели должны были выплачивать мобилизованным средний заработок. Сейчас такие выплаты в большинстве своем остаются по инициативе работодателя и не являются обязанностью.

Как избежать проблем:

Сообщите работодателю о мобилизации и предоставьте подтверждающие документы:

военный билет с пометкой о призыве на службу;

справка от ТЦК;

выписка из приказа о причислении в списки воинской части.

Работодатель должен издать приказ об увольнении от работы или исполнения обязанностей. Это не увольнение с работы.

Что делать, если мобилизованного уволили?

Это нарушение трудового законодательства. Можно обратиться в Государственную службу по труду или обжаловать решение работодателя в суде. Юристы могут бесплатно оказать помощь участникам боевых действий с иском и представлением в суде.

Предприниматели:

За мобилизованными ФЛПами не прекращается государственная регистрация предпринимательской деятельности. Если они не ведут деятельность, им не начисляются налоги и сборы, и они освобождаются от уплаты единого социального взноса. Для этого необходимо написать заявление и добавить копию военного билета в течение 10 дней после демобилизации.

Отпуска:

Мобилизированным работникам по их желанию выплачивается денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. После увольнения с военной службы работник может взять:

до 60 дней без сохранения зарплаты после увольнения в связи с окончанием особого периода или объявления демобилизации;

14 дней в году дополнительного отпуска для участников боевых действий;

ежегодный основной отпуск (при наличии стажа).

Стаж для ежегодного отпуска во время службы не засчитывается, поэтому в такой отпуск можно будет пойти только за счет неиспользованных до этого дней.

Напомним, ранее в МОН объяснили, как будет проходить военная подготовка для студентов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!