У МОН пояснили, як відбуватиметься військова підготовка для студентів

В Україні усі студенти мусять пройти курс базової військової підготовки (БЗВП). Однак чимало людей не розуміють, як саме це відбуватиметься та що до неї входитиме.

Відповідь на ці запитання дав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За його словами, певні експериментальні напрацювання, які зараз обговорюються, ще не затверджені.

"В більшості наші студенти вступають на бакалаврат в 17 років. Отже, базова військова підготовка не передбачена для неповнолітніх. Відповідно, першокурсники не будуть проходити БЗВП. Імовірно це розпочинається з другого курсу", – зазначив він.

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Винницький наголосив, що експериментальна концепція базової військової підготовки, яка зараз обговорюється, передбачає частину аудиторну і частину полігонну.

"Найбільш ймовірно, ми будемо бачити перші аудиторні частини БЗВП, які будуть впроваджуватися з січня 2025 року. Отже, ще не у 2024 році, а з січня 2025 року. Для того, щоби вивезти хлопців і бажаючих дівчат на полігонну частину, яка має відбутися на весну 2025 року", – додав чиновник.

Заступник очільника МОН пояснив, що більше інформації буде згодом, тому що всі питання зараз узгоджуються між Міністерством освіти і Міністерством оборони. Однак передбачається зміна концепції взагалі військових кафедр.

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