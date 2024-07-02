В МОН объяснили, как будет проходить военная подготовка для студентов

В Украине все студенты должны пройти курс базовой военной подготовки (БЗВП). Однако многие не понимают, как именно это будет происходить и что в нее будет входить.

Ответ на эти вопросы дал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире общенационального телемарафона. По его словам, определенные экспериментальные наработки, которые сейчас обсуждаются, еще не утверждены.

"В большинстве наши студенты поступают на бакалавриат в 17 лет. Следовательно, базовая военная подготовка не предусмотрена для несовершеннолетних. Соответственно, первокурсники не будут проходить БЗВП. Вероятно, это начинается со второго курса", – отметил он.

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Винницкий подчеркнул, что обсуждаемая сейчас экспериментальная концепция базовой военной подготовки предполагает часть аудиторную и часть полигонную.

"Вероятнее всего, мы будем видеть первые аудиторные части БЗВП, которые будут внедряться с января 2025 года. Следовательно, еще не в 2024 году, а с января 2025 года. Для того, чтобы вывезти ребят и желающих девушек на предстоящую полигонную часть, которая должна состояться весной 2025 года", – добавил чиновник.

Замглавы МОН пояснил, что больше информации будет впоследствии, потому что все вопросы сейчас согласовываются между Министерством образования и Министерством обороны. Однако предполагается изменение концепции вообще военных кафедр.

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