В Минобороны сузили перечень заболеваний, с которыми не могут призвать в армию: список

В августе Министерство обороны уменьшило перечень заболеваний, которые могут служить основанием для признания лиц непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 г. "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", некоторые заболевания и расстройства были исключены из списка ограничений на пригодность к военной службе.

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В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определен перечень заболеваний, которые могут служить основанием для отсрочки или признания лица непригодным к военной службе в мирное или военное время.

К этому перечню относятся следующие заболевания:

Кишечные инфекции. Бактериальные зоонозы. Вирусные инфекции ЦНС. Вирусные геморрагические лихорадки. Вирусные инфекции кожи и слизистых. Гельминтозы. Педикулез и другие паразитарные заболевания. Клинически излеченный туберкулез или его закрытая форма.

Такие заболевания могут привести к ограниченной пригодности к военной службе при введении военного положения, что означает, что лиц с этими болезнями могут мобилизовать в неотложных случаях.

Однако есть заболевания, приводящие к признанию лиц непригодными к военной службе независимо от режима – мирного или военного времени. К этому списку относятся:

Тяжелые инфекции и легко передающиеся паразитарные болезни (открытая форма туберкулеза, гепатит, ВИЧ). Онкология в тяжелой форме (неоперабельные метастазы, быстро прогрессирующие новообразования, стадия декомпенсации функций организма). Болезни крови и кроветворных органов (анемии, нарушения свертывания, геморрагии). Болезни эндокринной системы и обмена веществ (все патологии щитовидной железы, сахарный диабет, тяжелая форма ожирения). Расстройства психики и поведения (химическая зависимость, шизофрения, параноидальные состояния, аффективное поведение, тяжелая умственная отсталость). Пороки развития и хромосомные нарушения. Болезни ЦНС (эпилепсия, менингит, энцефалит, ДЦП, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме ВСД). Болезни зрения и слуха (слепота, глухота, сильная близорукость или дальнозоркость, глаукома, патологии сетчатки, анатомические пороки и травмы глаз). Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, гипертония, ИБС, инфаркт, инсульт, тромбозы и варикозы в тяжеленной форме). Патология органов дыхания (хронические заболевания в декомпенсированной стадии, тяжелая форма бронхиальной астмы). Заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, тяжелые челюстно-лицевые аномалии, цирроз, панкреатит, грыжи и др.). Кожные заболевания (псориаз и атопический дерматит в тяжеленной форме). Патология мочеполовой системы (почечная недостаточность, другие заболевания со значительным нарушением функций). Заболевание опорно-двигательного аппарата (отсутствие или деформация конечностей, болезни суставов и позвоночника с нарушением функций движения). Тяжелые травмы и отравления, повлекшие значительные нарушения функций организма.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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