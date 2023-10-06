В Минобороны сузили перечень заболеваний, с которыми не могут призвать в армию: список
В августе Министерство обороны уменьшило перечень заболеваний, которые могут служить основанием для признания лиц непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
Согласно приказу МОУ № 490 от 18 августа 2023 г. "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", некоторые заболевания и расстройства были исключены из списка ограничений на пригодность к военной службе.
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В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определен перечень заболеваний, которые могут служить основанием для отсрочки или признания лица непригодным к военной службе в мирное или военное время.
К этому перечню относятся следующие заболевания:
- Кишечные инфекции.
- Бактериальные зоонозы.
- Вирусные инфекции ЦНС.
- Вирусные геморрагические лихорадки.
- Вирусные инфекции кожи и слизистых.
- Гельминтозы.
- Педикулез и другие паразитарные заболевания.
- Клинически излеченный туберкулез или его закрытая форма.
Такие заболевания могут привести к ограниченной пригодности к военной службе при введении военного положения, что означает, что лиц с этими болезнями могут мобилизовать в неотложных случаях.
Однако есть заболевания, приводящие к признанию лиц непригодными к военной службе независимо от режима – мирного или военного времени. К этому списку относятся:
- Тяжелые инфекции и легко передающиеся паразитарные болезни (открытая форма туберкулеза, гепатит, ВИЧ).
- Онкология в тяжелой форме (неоперабельные метастазы, быстро прогрессирующие новообразования, стадия декомпенсации функций организма).
- Болезни крови и кроветворных органов (анемии, нарушения свертывания, геморрагии).
- Болезни эндокринной системы и обмена веществ (все патологии щитовидной железы, сахарный диабет, тяжелая форма ожирения).
- Расстройства психики и поведения (химическая зависимость, шизофрения, параноидальные состояния, аффективное поведение, тяжелая умственная отсталость).
- Пороки развития и хромосомные нарушения.
- Болезни ЦНС (эпилепсия, менингит, энцефалит, ДЦП, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме ВСД).
- Болезни зрения и слуха (слепота, глухота, сильная близорукость или дальнозоркость, глаукома, патологии сетчатки, анатомические пороки и травмы глаз).
- Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, гипертония, ИБС, инфаркт, инсульт, тромбозы и варикозы в тяжеленной форме).
- Патология органов дыхания (хронические заболевания в декомпенсированной стадии, тяжелая форма бронхиальной астмы).
- Заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, тяжелые челюстно-лицевые аномалии, цирроз, панкреатит, грыжи и др.).
- Кожные заболевания (псориаз и атопический дерматит в тяжеленной форме).
- Патология мочеполовой системы (почечная недостаточность, другие заболевания со значительным нарушением функций).
- Заболевание опорно-двигательного аппарата (отсутствие или деформация конечностей, болезни суставов и позвоночника с нарушением функций движения).
- Тяжелые травмы и отравления, повлекшие значительные нарушения функций организма.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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