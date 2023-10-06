У Міноборони звузили перелік захворювань, з якими не можуть призвати в армію: список
У серпні Міністерство оборони зменшило перелік захворювань, які можуть бути підставою для визнання осіб непридатними до військової служби за станом здоров'я.
Згідно з наказом МОУ № 490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", деякі захворювання та розлади були виключені із списку обмежень на придатність до військової служби.
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У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначено перелік захворювань, які можуть бути підставою для відстрочки або визнання особи непридатною до військової служби в мирний чи воєнний час.
До цього переліку належать такі захворювання:
- Кишкові інфекції.
- Бактеріальні зоонози.
- Вірусні інфекції ЦНС.
- Вірусні геморагічні лихоманки.
- Вірусні інфекції шкіри та слизових.
- Гельмінтози.
- Педикульоз та інші паразитарні захворювання.
- Клінічно вилікуваний туберкульоз або його закрита форма.
Такі захворювання можуть призвести до обмеженої придатності до військової служби в разі введення воєнного стану, що означає, що осіб з цими хворобами можуть мобілізувати в нагальних випадках.
Проте є захворювання, які призводять до визнання осіб непридатними до військової служби незалежно від режиму - мирного чи воєнного часу. До цього списку належать:
- Важкі інфекції та паразитарні хвороби, що легко передаються (відкрита форма туберкульозу, гепатит, ВІЛ).
- Онкологія у важкій формі (неоперабельні метастази, швидко прогресуючі новоутворення, стадія декомпенсації функцій організму).
- Хвороби крові та кровотворних органів (анемії, порушення згортання, геморагії).
- Хвороби ендокринної системи та обміну речовин (усі патології щитовидної залози, цукровий діабет, важка форма ожиріння та інше).
- Розлади психіки та поведінки (хімічна залежність, шизофренія, параноїдальні стани, афективна поведінка, важка розумова відсталість).
- Вади розвитку і хромосомні порушення.
- Хвороби ЦНС (епілепсія, менінгіт, енцефаліт, ДЦП, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім ВСД).
- Хвороби зору і слуху (сліпота, глухота, сильна короткозорість або далекозорість, глаукома, патології сітківки, анатомічні вади і травми очей).
- Важкі хвороби серцево-судинної системи (серцева недостатність, гіпертонія, ІХС, інфаркт, інсульт, тромбози і варикози у важкій формі).
- Патології органів дихання (хронічні захворювання в декомпенсованій стадії, важка форма бронхіальної астми).
- Захворювання травної системи (виразкова хвороба, важкі щелепно-лицьові аномалії, цироз, панкреатит, грижі та ін.).
- Шкірні хвороби (псоріаз і атопічний дерматит у важкій формі).
- Патології сечостатевої системи (ниркова недостатність, інші захворювання зі значним порушенням функцій).
- Захворювання опорно-рухового апарату (відсутність або деформація кінцівок, хвороби суглобів і хребта з порушенням функцій руху).
- Тяжкі травми та отруєння, що спричинили значні порушення функцій організму.
Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.
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