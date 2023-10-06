У Міноборони звузили перелік захворювань, з якими не можуть призвати в армію: список

У серпні Міністерство оборони зменшило перелік захворювань, які можуть бути підставою для визнання осіб непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Згідно з наказом МОУ № 490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", деякі захворювання та розлади були виключені із списку обмежень на придатність до військової служби.

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У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначено перелік захворювань, які можуть бути підставою для відстрочки або визнання особи непридатною до військової служби в мирний чи воєнний час.

До цього переліку належать такі захворювання:

Кишкові інфекції. Бактеріальні зоонози. Вірусні інфекції ЦНС. Вірусні геморагічні лихоманки. Вірусні інфекції шкіри та слизових. Гельмінтози. Педикульоз та інші паразитарні захворювання. Клінічно вилікуваний туберкульоз або його закрита форма.

Такі захворювання можуть призвести до обмеженої придатності до військової служби в разі введення воєнного стану, що означає, що осіб з цими хворобами можуть мобілізувати в нагальних випадках.

Проте є захворювання, які призводять до визнання осіб непридатними до військової служби незалежно від режиму - мирного чи воєнного часу. До цього списку належать:

Важкі інфекції та паразитарні хвороби, що легко передаються (відкрита форма туберкульозу, гепатит, ВІЛ). Онкологія у важкій формі (неоперабельні метастази, швидко прогресуючі новоутворення, стадія декомпенсації функцій організму). Хвороби крові та кровотворних органів (анемії, порушення згортання, геморагії). Хвороби ендокринної системи та обміну речовин (усі патології щитовидної залози, цукровий діабет, важка форма ожиріння та інше). Розлади психіки та поведінки (хімічна залежність, шизофренія, параноїдальні стани, афективна поведінка, важка розумова відсталість). Вади розвитку і хромосомні порушення. Хвороби ЦНС (епілепсія, менінгіт, енцефаліт, ДЦП, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім ВСД). Хвороби зору і слуху (сліпота, глухота, сильна короткозорість або далекозорість, глаукома, патології сітківки, анатомічні вади і травми очей). Важкі хвороби серцево-судинної системи (серцева недостатність, гіпертонія, ІХС, інфаркт, інсульт, тромбози і варикози у важкій формі). Патології органів дихання (хронічні захворювання в декомпенсованій стадії, важка форма бронхіальної астми). Захворювання травної системи (виразкова хвороба, важкі щелепно-лицьові аномалії, цироз, панкреатит, грижі та ін.). Шкірні хвороби (псоріаз і атопічний дерматит у важкій формі). Патології сечостатевої системи (ниркова недостатність, інші захворювання зі значним порушенням функцій). Захворювання опорно-рухового апарату (відсутність або деформація кінцівок, хвороби суглобів і хребта з порушенням функцій руху). Тяжкі травми та отруєння, що спричинили значні порушення функцій організму.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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