В Минреинтеграции объяснили, как переселенцы могут оформить жилищную субсидию

В Украине внутриперемещенные лица имеют право на оформление и получение жилищных субсидий. Эта помощь предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг ВПЛ.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как переселенцам оформить жилищную субсидию и как документы для этого нужны. Отмечается, что пособие по оплате ЖКУ назначается по месту фактического проживания ВПЛ.

"При этом заключение договора найма (аренды) жилья не требуется, а состав домохозяйства указывается заявителем в декларации", – говорят в Минреинтеграции.

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Чтобы получить субсидию переселенцам нужно:

Лично обратиться к должностным лицам исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, или в ЦНАП, или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Подать заявку онлайн.

Чтобы оформить субсидии в электронной форме, модно воспользоваться следующими сервисами:

Какие документы нужны:

Заявление о назначении субсидии (по установленной форме). Декларация о доходах и расходах (по установленной форме). Данные о жильцах домохозяйства. Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Справка о статусе ВПЛ.

В ведомстве подчеркнули: размер субсидий будет зависеть от стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья, и уровня ее доходов. Пособие на проживание не учитывается в совокупный доход при назначении субсидий.

О том, назначена ли вам субсидия, можно узнать на сайте subsidii.ioc.gov.ua. Здесь вы должны указать адрес, по которому зарегистрированы.

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