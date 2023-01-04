Пособие на проживание для переселенцев: что изменится в 2023 году

Украинское правительство обещает в 2023 году продолжать выплаты внутриперемещенным лицам. В частности, переселенцам автоматически продлят помощь на проживание.

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "автоматическое начисление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам будет продолжено". Это решение вступило в силу с 1 января 2023 года.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила: переселенцам после 1 января не нужно обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПов. "Вы по-прежнему будете получать помощь от государства", – заверила она.

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В Минреинтеграции заявили, что внутренним переселенцам для получения помощи не нужно подтверждать материальное состояние: помощь на проживание не зависит от доходов и бессрочна.

Справка: пособие на проживание для ВПЛ – это отдельный вид выплат, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что будут проводить проверки ВПЛ. В случае выявления нарушений, украинцев будут лишать денежных выплат.

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