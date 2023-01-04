Допомога на проживання для переселенців: що зміниться у 2023 році

Український уряд обіцяє у 2023 році продовжувати виплати для внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, переселенцям автоматично продовжать допомогу на проживання.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України "автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене". Це рішення набуло чинності з 1 січня 2023 року.

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук зауважила: переселенцям після 1 січня не потрібно звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів. "Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави", – запевнила вона.

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У Мінреінтеграції заявили, що внутрішнім переселенцям для отримання допомоги не треба підтверджувати матеріальний стан: допомога на проживання не залежить від доходів та є безстроковою.

Довідково: допомога на проживання для ВПО – це окремий вид виплат, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики повідомили, що проводитимуть перевірки ВПО. У випадку виявлення порушень, українців позбавлятимуть грошових виплат.

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