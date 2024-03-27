rus
Українська
Общество

В Минсоцполитики ответили, будет ли дополнительное повышение пенсий в 2024 году

Игорь Романько

Будут ли повышать пенсии в 2024 году

Деньги любят счет! Давайте разберемся, кому и когда ожидать повышения пенсий в 2024 году. Индексация пенсий уже прошла в марте.

Некоторые пенсионеры остались недовольны, ведь прирост был незначительным. Однако не все так плохо! В течение года пенсии все-таки будут расти, но не для всех, пишет ТСН.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Вот что ждать:

  • Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: с 1 апреля. Каждому увеличат пенсию индивидуально в зависимости от заработка и размера уже начисленной пенсии.
  • Повышение пенсий 65-летним и старше: с 1 июля или после 65-го дня рождения. Тем, кто получает пенсию менее 40% от минимальной зарплаты (3200 грн).
  • Доплаты по возрасту:
    • 70-летним – по 300 грн ежемесячно.
    • 80-летним и старшим – по 500 грн.
    • Только при наличии полного страхового стажа.

Помните:

  • Не почувствуют индексацию те, кто получает наибольшие пенсии, пенсионеры с выплатами меньше минимальных, а также вышедшие на пенсию в течение последних трех лет.
  • Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2024 году вырос:
    • 60 лет – 31 год стажа.
    • 63 года – 21 год стажа.
    • 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ОбществоПенсияПенсии