В МВД объяснили, как впервые зарегистрировать авто, ввезенное из-за границы

После покупки подержанного автомобиля из-за границы необходимо его зарегистрировать в Украине. Ведь без регистрации украинцы не смогут полноценно владеть транспортным средством.

Об этом сообщили в МВД. Отмечали, что во время первой регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, в Украине необходимо обратиться на экспертное исследование.

Без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится. Поэтому необходимо обратиться в удобный и ближайший Сервисный центр МВД, говорилось в сообщении МВД.

Документы, необходимые для регистрации транспортного средства в Сервисном центре МВД:

Видео дня

паспорт;

идентификационный номер;

документ на транспортное средство;

документ о правомерности приобретения транспортного средства;

таможенные документы;

сертификат соответствия (вывод Экспертной службы МВД о транспортном средстве).

В МВД добавили, что стоимость регистрации автомобиля можно сосчитать самостоятельно по ссылке. В частности, на калькуляторе ориентированной стоимости получения административных услуг можно узнать цену перерегистрации транспортного средства с изменением владельца и без его изменения. Также для расчета нужно указать транспортное средство и его конструкцию (легковое, грузовое, автобус, мотоцикл, мопед, прицеп, полуприцеп) и среднерыночную или оценочную стоимость автомобиля в гривнах.

Напомним, благодаря японскому способу можно быстро охладить салон автомобиля даже без кондиционера. Этот метод прост и не требует использования дополнительных средств.

Раньше мы рассказывали, даже на потолке автомобиля у водительского места нужна ручка, если он должен держаться за руль обеими руками, чтобы избежать выпадения с кресла во время поездки на горбатой дороге или в крутых поворотах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !