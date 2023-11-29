В NASA показали впечатляющий вид на горизонт Марса с орбиты (фото)

Астронавты, видящие инопланетное небо Красной планеты, могут наслаждаться увлекательным видом, подобным тому, который представлен на новом изображении горизонта Марса, снятом орбитальным аппаратом NASA Odyssey. Снимок был сделан с высоты примерно в 400 километров, аналогично средней высоте Международной космической станции на Земле.

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Это поразительное изображение, возникшее как результат многомесячной работы, позволит ученым сравнить Марс с Землей, изучая аналогичные фотографии, сделанные с Международной космической станции. Об этом пишет Sciense Alert.

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"Если бы на орбите Марса были астронавты, они имели бы такой взгляд. Ни один марсианский космический корабль раньше не имел такого вида", – заметил астроном Джонатан Гилл из Университета штата Аризона.

Снимок был произведен с помощью системы теплоизлучения Odyssey, известной как THEMIS. Процесс согласования изображения требовал физического наклона орбитального аппарата Odyssey на 90 градусов для направления THEMIS на горизонт Марса.

Ученым также пришлось удерживать космический корабль в этом положении в течение всего оборота, чтобы THEMIS имела возможность снять серию из 10 изображений, объединившихся затем в панораму.

Хотя этот процесс был вызовом, его результат был поразительным. Изображение показывает сухую поверхность Марса с кратерами, создавая чужой пейзаж и отражает нежную, разреженную атмосферу Марса с облаками и пылевым туманом.

Поскольку THEMIS является тепловизионной камерой, она может помогать в исследовании температуры объектов, таких как облака на Марсе. Изучение облаков водяного льда и облаков углекислого газа может привести к лучшему пониманию марсианской атмосферы.

Изображение также зафиксировало фотобомбардировщика – картофелиноподобный спутник Марса, Фобоса. Его орбита вокруг Марса составляет 7,65 часов, и неизвестно точно, откуда он взялся. Фобос является объектом изучения для ученых, надеющихся получить больше изображений марсианского горизонта, исследуя его изменения в разное время года.

Это изображение дает уникальный взгляд на Марс, который поможет расширить наше понимание этой загадочной планеты.

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