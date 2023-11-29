У NASA показали вражаючий краєвид на горизонт Марса з орбіти (фото)

Астронавти, які бачать інопланетне небо Червоної планети, можуть насолоджуватися захоплюючим краєвидом, подібним до того, який представлено на новому зображенні горизонту Марса, знятому орбітальним апаратом NASA Odyssey. Знімок був зроблений з висоти приблизно 400 кілометрів, аналогічно середній висоті Міжнародної космічної станції на Землі.

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Це вражаюче зображення, яке виникло як результат багатомісячної роботи, дозволить вченим порівняти Марс із Землею, вивчаючи аналогічні фотографії, зроблені з Міжнародної космічної станції. Про це пише Sciense Alert.

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"Якби на орбіті Марса були астронавти, вони б мали такий погляд. Жоден марсіанський космічний корабель раніше не мав такого виду", – зауважив астроном Джонатан Гілл з Університету штату Арізона.

Знімок був здійснений за допомогою системи тепловипромінювання Odyssey, відомої як THEMIS. Процес узгодження зображення вимагав фізичного нахилу орбітального апарату Odyssey на 90 градусів для спрямування THEMIS на горизонт Марса.

Ученим також довелося утримувати космічний корабель в цьому положенні протягом всього оберту, щоб THEMIS мала можливість зняти серію з 10 зображень, які потім об'єднали в панораму.

Хоча цей процес був викликом, його результат був вражаючим. Зображення показує суху поверхню Марса з кратерами, створюючи чужий пейзаж, та відображає ніжну, розріджену атмосферу Марса з хмарами і пиловим туманом.

Оскільки THEMIS є тепловізійною камерою, вона може допомагати в дослідженні температури об'єктів, таких як хмари на Марсі. Вивчення хмар водяного льоду та хмар вуглекислого газу може вести до кращого розуміння марсіанської атмосфери.

Зображення також зафіксувало фотобомбардувальника – картоплиноподібний супутник Марса, Фобоса. Його орбіта навколо Марса становить 7,65 годин, і невідомо точно, звідки він взявся. Фобос є об'єктом вивчення для вчених, які сподіваються отримати більше зображень марсіанського горизонту, досліджуючи його зміни в різні пори року.

Це зображення дає унікальний погляд на Марс, який допоможе розширити наше розуміння цієї таємничої планети.

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