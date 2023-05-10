В NASA показали змееподобную работу для поиска внеземной жизни на спутнике Сатурна (видео)

Лаборатория реактивного движения NASA представила прототип змеевидного робота под названием EELS, предназначенного для поиска внеземной жизни. Разработчики считают, что форма этого робота придаст ему способность проникнуть даже в океан, скрытый под льдом спутника Сатурна – Энцелада. NASA делится информацией об испытаниях этого прототипа на своем веб-сайте.

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Наблюдения космической станции Кассини обнаружили, что под поверхностью ледяного спутника Энцелада Сатурна может скрываться океан. Гейзеры из водяного пара, а также веществ, таких как аммиак, метан, азот и другие бушующие из трещин на поверхности спутника, свидетельствуют об этой возможности.

Ученые в Лаборатории реактивного движения NASA считают, что эти гейзеры могут служить доступным путём для исследования океана Энцелада. Поэтому, начиная с 2019 года, они приступили к разработке работа EELS (Exobiology Extant Life Surveyor, Исследователь экзобиологии существующей жизни), который мог бы проникнуть под поверхность Энцелада путем пролаза через трещины.

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EELS – это робот, составленный из многих сегментов, имеющих одинаковую винтообразную структуру для движения. Эти сегменты действуют как гусеницы на поверхности, но они могут также функционировать как винты на судах, когда робот оказывается в воде. Кроме того, разработчики создали систему автономной навигации для EELS, чтобы робот не требовал управления с Земли. Система камер и лидеров даст ему возможность самостоятельно ориентироваться в пространстве и выбирать безопасный путь.

Четырехметровый прототип работа весом в 100 килограммов, состоявший из 10 сегментов, успешно опробовали в песках смоделированной в NASA среде Марса, в снегу, в шахтах, а также на льду на местном катке.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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