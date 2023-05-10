У NASA показали змієподібного робота для пошуку позаземного життя на супутнику Сатурна (відео)

Лабораторія реактивного руху NASA представила прототип змієподібного робота під назвою EELS, призначеного для пошуку позаземного життя. Розробники вважають, що форма цього робота надасть йому здатність проникнути навіть до океану, який прихований під кригою супутника Сатурна – Енцелада. NASA ділиться інформацією про випробування цього прототипу на своєму веб-сайті.

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Спостереження космічної станції "Кассіні" виявили, що під поверхнею крижаного супутника Енцелада Сатурна може приховуватися океан. Гейзери з водяної пари, а також речовин, таких як аміак, метан, азот та інші, що вирують з тріщин на поверхні супутника, свідчать про цю можливість.

Вчені в Лабораторії реактивного руху NASA вважають, що ці гейзери можуть слугувати доступним шляхом для дослідження океану Енцелада. Тому, починаючи з 2019 року, вони приступили до розробки робота EELS (Exobiology Extant Life Surveyor, "Дослідник екзобіології існуючого життя"), який міг би проникнути під поверхню Енцелада шляхом пролазу через тріщини.

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EELS – це робот, складений з багатьох сегментів, які мають однакову гвинтоподібну структуру для руху. Ці сегменти діють як гусениці на поверхні, але вони можуть також функціонувати як гвинти на суднах, коли робот опиняється у воді. Крім того, розробники створили систему автономної навігації для EELS, щоб робот не вимагав керування з Землі. Система з камер і лідарів дасть йому можливість самостійно орієнтуватися у просторі та обирати безпечний шлях.

Чотириметровий прототип робота вагою у 100 кілограмів, який складався з 10 сегментів, успішно випробували у пісках змодельованого у NASA середовищі Марса, в снігу, у шахтах, а також на кризі на місцевій ковзанці.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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