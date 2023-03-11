В NASA предупредили об астероиде, который может столкнуться с Землей в День влюбленных: названа точная дата

К Земле приближается астероид. Он может столкнуться с нашей планетой в День Святого Валентина в 2046 году.

Об этом сообщило Управление координации планетарной обороны НАСА, пишет издание FOX. Астероид, который был замечен в космосе, называется 2023 DW. 14 февраля 2046 года это небесное тело пройдет мимо планеты на расстоянии около 1,1 миллиона миль.

По данным NASA, астероид 2023 года DW имеет ширину примерно 50 метров (как футбольное поле НФЛ). Отмечается, что ему понадобится 271 день, чтобы осуществить одну околосолнечную орбиту.

Видео дня

Читайте также: Как выглядела комета, пролетавшая максимально близко у Земли впервые за 50 тысяч лет

"Часто, когда новые объекты появляются впервые, нужно несколько недель данных, чтобы уменьшить неопределенности и адекватно предусмотреть их орбиты через годы в будущем", – говорится в сообщении.

Астероид 2023 DW возглавляет список мониторинга столкновений с Землей NASA с оценкой 1 из 10 по Туринской шкале, что означает отсутствие причин для волнения. Официальные лица NASA позволяют ему повлиять на Землю 1 до 560.

Аналитики NASA заявили, что будут продолжать наблюдать за астероидом и обновлять прогнозы, когда будут поступать новые данные.

Недавно стало известно, что к Земле приближаются два астероида.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!