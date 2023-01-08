В Норвегии зафиксировали рекордное количество беженцев из-за войны в Украине

В Норвегии зафиксировали рекордное количество искателей убежища из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. В 2022 году страна получила 40 750 заявлений о предоставлении убежища.

До этого всего заявок, 31 150, было в 2015 году, во время миграционного кризиса в Европе. Об этом свидетельствуют последние данные Управления по иммиграции Норвегии.

Отмечается, что большинство этих заявлений представляют прошение о предоставлении режима временной коллективной защиты от беженцев из Украины, а именно – 34 487.

Еще 386 подобных заявок направили граждане других стран. Всего в течение 2022 года норвежские власти удовлетворили 33 554 просьб.

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Большинство индивидуальных заявок об убежище, кроме украинцев, также подали граждане:

Сирии – 1591;

Афганистана – 516;

Эритреи – 325;

россии – 294.

В результате увеличения искателей убежища в Норвегии количество людей, живущих в центрах временного размещения, за 2022 год резко возросло – с двух до девяти тысяч.

Отметим, что делать с большим количеством беженцев из Украины уже задумались власти Эстонии. В правительстве надеются, что часть беженцев можно будет перенаправить в Финляндию.

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