У Норвегії зафіксували рекордну кількість біженців через війну в Україні

У Норвегії зафіксували рекордну кількість шукачів прихистку через повномасштабне вторгнення рф в Україну. У 2022 році країна отримала 40 750 заяв про надання притулку.

До цього найбільше заявок, 31 150, було у 2015 році, під час міграційної кризи в Європі. Про це свідчать останні дані Управління з питань імміграції Норвегії.

Зазначається, що більшість цих заяв становлять прохання про надання режиму тимчасового колективного захисту від біженців з України, а саме – 34 487.

Ще 386 таких заявок направили громадяни інших країн. Усього протягом 2022 року норвезька влада задовольнила 33 554 прохань.

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Більшість індивідуальних заявок про притулок, окрім українців, також подали громадяни:

Сирії – 1591;

Афганістану – 516;

Еритреї – 325;

росії – 294.

У результаті збільшення шукачів притулку в Норвегії кількість людей, що живуть у центрах тимчасового розміщення, за 2022 рік різко зросла – з двох до дев’яти тисяч.

Зазначимо, що робити з великою кількістю біженців з України вже замислилася влада Естонії. В уряді мають надію, що частину біженців можна буде перенаправляти в Фінляндію.

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