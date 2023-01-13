В песчаных дюнах Израиля найден костер со страусиными яйцами, которым 4 тысячи лет

В израильском регионе, в песчаных дюнах Негев, найдено древнее кострище, которое может принадлежать кочевникам. В нем лежали восемь страусиных яиц возрастом более 4000 лет.

Об этом пишет Jerusalem Post cо ссылкой на Лорен Дэвиса, директора раскопок Управления древностей Израиля. По ее словам, находка была обнаружена на территории древнего лагеря площадью 200 квадратных метров.

Она отметила, что возраст яиц может быть и больше, примерно 7500 лет.

"На этом месте мы нашли обожженные камни, кремневые и каменные орудия труда, а также черепки глиняной посуды, но действительно особенной находкой является коллекция страусиных яиц. Хотя кочевники не строили на этом месте постоянных построек, находки позволяют нам почувствовать их присутствие в пустыне", - рассказала эксперт.

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Место древнего поселения постоянно подвергалось перемещению в дюнах из-за ветра. Но теперь оно заново открыто исследователям, спустя тысячелетия природа подняла его на поверхность.

По этой причине, считает Дэвис, страусиные яйца смогли сохраниться. Отмечается, что в этом регионе страусы были распространены, но в дикой природе они вымерли в 19 веке.

По словам исследователей, древние люди использовали страусиные яйца не только в пищу.

"Мы находим страусиные яйца в археологических раскопках в погребальном контексте, а также в качестве предметов роскоши и фляг с водой", - рассказал доктор Амир Горзальчани из IAA.

Он также отметил, что кости страусов во время раскопок не были найдены. Это говорит о том, что древние люди не брались за страусов и довольствовались сбором их яиц.

Поскольку именно эти восемь яиц были найдены рядом с ямой для костра, ясно, что они не попали туда естественным путем, а были намеренно собраны и доставлены на место. Один из них был на самом деле внутри самой костровой ямы.

Теперь археологи намерены заняться тщательным исследованием яиц.

"Цельное яйцо может рассказать нам о видах и о том, для чего именно они использовались. Насколько я понимаю, каждая яичная скорлупа на вес золота!", - говорит Дэвис.

Находки, по словам директора IAA Эли Эскузидо, будут переданы из раскопок "в новую аналитическую лабораторию в Национальном кампусе археологии Израиля Джея и Джини Шоттенштейн, где они будут подвергнуты дальнейшему наблюдению и исследованию".

Ранее археологи обнаружили останки монаха, который окутал себя цепями. По их мнению, это мог быть отшельник-аскет.

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