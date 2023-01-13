У піщаних дюнах Ізраїлю знайдено багаття зі страусиними яйцями, яким 4 тисячі років

В ізраїльському регіоні, в піщаних дюнах Негев, знайдено стародавнє вогнище, яке може належати кочівникам. У ньому лежали вісім страусиних яєць віком понад 4000 років.

Про це пише Jerusalem Post з посиланням на Лорен Девіса, директора розкопок Управління старожитностями Ізраїлю. За її словами, знахідку було виявлено на території стародавнього табору площею 200 квадратних метрів.

Вона зазначила, що вік яєць може бути й більшим, приблизно 7500 років.

"На цьому місці ми знайшли обпалені камені, крем'яні та кам'яні знаряддя праці, а також черепки глиняного посуду, але дійсно особливою знахідкою є колекція страусиних яєць. Хоча кочівники не будували на цьому місці постійних будівель, знахідки дозволяють нам відчути їхню присутність у пустелі", - розповіла експерт.

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Місце стародавнього поселення постійно піддалося переміщенню в дюнах через вітер. Але тепер воно знову відкрито дослідникам, через тисячоліття природа підняла його на поверхню.

З цієї причини, вважає Девіс, страусині яйця змогли зберегтися. Зазначається, що у цьому регіоні страуси були поширені, але у дикій природі вони вимерли у 19 столітті.

За словами дослідників, стародавні люди використовували страусині яйця не лише для харчування.

"Ми знаходимо страусині яйця в археологічних розкопках у похоронному контексті, а також як предмети розкоші та фляги з водою", - розповів доктор Амір Горзальчані з IAA.

Він також зазначив, що кістки страусів під час розкопок не знайшли. Це говорить про те, що давні люди не бралися за страусів і задовольнялися збиранням їхніх яєць.

Оскільки саме ці вісім яєць було знайдено поряд з ямою для багаття, ясно, що вони не потрапили туди природним шляхом, а були навмисно зібрані та доставлені на місце. Один із них був насправді всередині самої вогнищної ями.

Тепер археологи мають намір зайнятися ретельним дослідженням яєць.

"Цілісне яйце може розповісти нам про види і про те, для чого саме вони використовувалися. Наскільки я розумію, кожна яєчна шкаралупа на вагу золота!" - каже Девіс.

Знахідки, за словами директора IAA Елі Ескузідо, будуть передані з розкопок "у нову аналітичну лабораторію в Національному кампусі археології Ізраїлю Джея та Джині Шоттенштейн, де вони будуть піддані подальшому спостереженню та дослідженню".

Раніше археологи виявили останки ченця, який огорнув себе ланцюгами. На їхню думку, це міг бути самітник-аскет.

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