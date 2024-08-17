В ПФУ объяснили, как правильно подавать скан-копию трудовой книжки

Украина активно переходит на электронный документооборот и трудовые книжки не стали исключением. Электронная трудовая книжка – это современный, безопасный и удобный способ хранения информации о вашей трудовой деятельности. Об этом пишет sud.ua.

Почему следует переходить на электронную трудовую книжку?

Электронная версия защищена от потери, повреждения или подделки. Доступ к информации о трудовой деятельности можно получить в любое время и с любого устройства с доступом в Интернет. Процесс оформления документов значительно упрощается и ускоряется.

Как представить сканированную копию трудовой книжки?

Для перевода бумажной трудовой книжки в электронный формат необходимо предоставить ее сканированную копию на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Это могут сделать как работники, так и работодатели.

Что нужно для подачи сканированной копии:

Сканированная копия трудовой книги: Скан должен быть четким, цветным и включать все страницы трудовой книжки.

Скан должен быть четким, цветным и включать все страницы трудовой книжки. Квалифицированная электронная подпись: Для авторизации на вебпортале ПФУ необходима квалифицированная электронная подпись.

Пошаговая инструкция:

Авторизация: Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи. Загрузка сканирования: Найдите подходящий раздел, в котором можно загрузить сканированную копию трудовой книжки. Заполнение формы: Заполните все поля в форме, указав свои персональные данные и другую информацию. Подтверждение: Проверьте правильность введенных данных и подтвердите отправку.

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Важно знать:

Сроки: Согласно законодательству, работники и работодатели имеют 5 лет для оцифровки трудовых книжек с момента вступления в силу соответствующего закона (10.06.2021).

Согласно законодательству, работники и работодатели имеют 5 лет для оцифровки трудовых книжек с момента вступления в силу соответствующего закона (10.06.2021). Техническая поддержка: Если у вас возникнут трудности при подаче сканированной копии, обратитесь за помощью в контактный центр Пенсионного фонда Украины.

Преимущества электронной трудовой книги:

Все записи о трудовой деятельности хранятся в электронном виде, что гарантирует их сохранность. Информация о трудовой деятельности доступна для работника в любое время. Сотрудник может самостоятельно проверить правильность записей в своей электронной трудовой книжке.

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