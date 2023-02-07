В ПФУ объяснили, кому из пенсионеров перестанут начислять средства на банковскую карту

В Украине Пенсионный фонд может прекратить выплату пенсии на карту. Для этого есть ряд причин, но в большинстве случаев пенсионеры могут вернуть выплаты, обратившись лично в отделения фонда.

Впрочем, некоторые пенсионеры по разным причинам не могут лично прийти в отделение ПФУ. В фонде объяснили, что делать в таких случаях.

"Маме 89 лет, она не ходит, перестали приходить пенсионные выплаты на карточку ПриватБанка. В банке говорят, что деньги не перевел Пенсионный фонд, но боюсь, что поездку в ПФУ мама просто не справится. Можно ли оформить нотариальную доверенность на меня для получения денег?" – спросила у работников ПФУ украинка.

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Отмечается, что органы ведомства могут прекратить начисление средств на банковскую карту, в частности, если счет выходил год назад по доверенности. В таком случае после уведомления банка средства будут начисляться на почтовое отделение.

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В фонде посоветовали предоставить заявление на организацию выездного приема по месту жительства. Также украинцы предложили предоставить заявление на перечисление средств в банк или чтобы работники Укрпочты приносили пенсию по месту жительства пожилой женщины.

Уточняется, что более подробную консультацию можно получить в контакт-центре ПФУ по телефону:

0 800 503 753 (бесплатно);

044-281-08-70, 044-281-08-71 (согласно тарифам вашего оператора мобильной связи).

График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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