У ПФУ пояснили, кому з пенсіонерів припинять нараховувати кошти на банківську картку

В Україні Пенсійний фонд може припинити виплату пенсії на картку. Для цього є низка причин, але у більшості випадків пенсіонери можуть повернути виплати звернувшись особисто до відділень фонду.

Втім, деякі пенсіонери з різних причин не можуть особисто прийти у відділення ПФУ. У фонді пояснили, що робити у таких випадках.

"Мамі 89 років, вона не ходить, перестали приходити пенсійні виплати на картку ПриватБанку. У банку кажуть, що гроші не переказав Пенсійний фонд, але боюся, що поїздку до ПФУ мама просто не подужає. Чи можна оформити нотаріальну довіреність на мене для отримання грошей?" – запитала у працівників ПФУ українка.

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Зазначається, що органи відомства можуть припинити нарахування коштів на банківську картку, зокрема, якщо рахунок виходив рік тому за довіреністю. В такому випадку після повідомлення банку кошти будуть нараховувати на поштове відділення.

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У фонді порадили надати заяву на організацію виїзного прийому за місцем проживання. Також українці запропонували надати заяву на перерахування коштів до банку, або щоб працівники Укрпошти приносили пенсію за місцем проживання літньої жінки.

Уточнюється, що більш детальну консультацію можна отримати у контакт-центрі ПФУ за телефонами:

0 800 503 753 (безкоштовно);

044-281-08-70, 044-281-08-71 (згідно з тарифами вашого оператора мобільного зв’язку).

Графік роботи: з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 20:00, у суботу – з 8:00 до 14:00.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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