В ПФУ ответили, лишают ли субсидии при покупке мотоцикла

Вопрос о возможности получения субсидии для оплаты услуг жилищно-коммунальных нужд часто возникает среди многодетных и приемных семей, владеющих транспортным средством.

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Однако согласно ответу представителей Пенсионного фонда Украины, наличие автомобиля само по себе не влияет на возможность получения помощи. Однако важно соблюдать определенные критерии.

Конкретный запрос в Пенсионный фонд Украины касался вопроса: "Мы приобрели мотоцикл стоимостью 21 тысячу гривен. Повлияет ли это на наше право получения субсидии?"

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За ответом из ПФУ было указано, что мотоциклы, стоимость которых не превышает четырех размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, с которого рассматривается возможность назначения субсидии, не учитываются как транспортные средства, которые могут повлиять на назначение пособия.

Следует отметить, что в текущем году эта сумма составляет 26 800 гривен, и она является одним из критериев, определяющих возможность получения субсидии для поддержки в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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