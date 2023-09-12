В Помпеях нашли гробницу с мумифицированным телом: проливает свет на культурную жизнь города

Во время археологических раскопок в Помпеях был обнаружен мавзолей с наполовину мумифицированным телом. Это открытие позволило пролить свет на культурный аспект города.

Согласно сообщениям ANSA, обычно в Помпеях тела умерших сжигали, но на этот раз тело было помещено в погребальную камеру в мавзолее. Мавзолей был обнаружен в некрополе порта Сарно на востоке города Помпеи.

Археологи отметили надпись на греческом языке на мавзолее, что фактически подтверждает использование греческого языка вместе с латынью в Помпеях. Эта надпись свидетельствует о присутствии греческой культуры в Помпеях.

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Считается, что владельцем мавзолея был бывший раб Марк Венериус Секундио, принимавший участие в организации греческоязычных представлений в Помпеях. По информации The Guardian, археологи установили, что этот мужчина освободился от рабства и стал членом августалов - жрецов, отвечавших за религиозные обряды в честь императора. Факт его погребения в мавзолее свидетельствует о том, что Марк Венериус Секундио добился социально-экономического успеха в жизни.

Напомним, в Казахстане обнаружили могилу девушки, которую в бронзовом возрасте похоронили со 150 костями животных.

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