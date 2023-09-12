У Помпеях знайшли гробницю з муміфікованим тілом: проливає світло на культурне життя міста

Під час археологічних розкопок в Помпеях було виявлено мавзолей з наполовину муміфікованим тілом. Це відкриття дозволило пролити світло на культурні аспект міста.

Згідно з повідомленнями ANSA, зазвичай в Помпеях тіла померлих спалювали, але на цей раз тіло було поміщено в похоронну камеру в мавзолеї. Мавзолей було виявлено у некрополі порту Сарно на сході міста Помпеї.

Археологи відзначили напис на грецькій мові на мавзолеї, що фактично підтверджує використання грецької мови разом з латиною в Помпеях. Цей напис свідчить про присутність грецької культури в Помпеях.

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Вважається, що власником мавзолея був колишній раб Марк Венеріус Секундіо, який брав участь у організації грецькомовних вистав в Помпеях. За інформацією The Guardian, археологи встановили, що цей чоловік визволився з рабства і став членом августалів - жерців, які відповідали за релігійні обряди на честь імператора. Факт його поховання в мавзолеї свідчить про те, що Марк Венеріус Секундіо досяг соціально-економічного успіху в житті.

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