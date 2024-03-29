В Раде объяснили, сколько может продолжаться рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации

Верховная Рада готовится ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации. По словам главы парламента Руслана Стефанчука, это может затянуться на несколько недель.

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Так может быть, если народные депутаты будут настаивать на всех правках, однако при отсутствии этого рассмотрят быстрее. Об этом Стефанчук заявил в комментарии "Украинской правде".

В то же время Стефанчук отметил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации в сессионном зале, когда его финальная версия будет наработана Комитетом по вопросам национальной, безопасности, обороны и разведки, а также подготовлены заключения лингвистической и юридической экспертиз.

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"Как только будет готова финальная сравнительная таблица, думаю, мы сразу можем рассматривать вопрос о возможности внесения этого законопроекта в зал. Сейчас я не готов назвать сроки, потому что еще нет завершенного продукта. Но я знаю, что многие вещи, которые были в проекте, поддержаны комитетом. По дискутивным положениям были либо изменения, либо отклонения. Как только будет конечная картина, сразу законопроект будет вынесен в зал", – указал Стефанчук.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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