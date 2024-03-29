Сирський про мобілізацію пів мільйона людей в ЗСУ: необхідно утримуватися від крайнощів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив подробиці процесу мобілізації, який триває в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, він пояснив, чи потрібує військо мобілізації 500 тисяч людей.

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В інтерв'ю "Укрінформу" Сирський сказав, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу ЗСУ "ця цифра була суттєво зменшена".

"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", – сказав головнокомандувач.

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Він додав, що в ЗСУ на цей час переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, відбувається аудит їхньої діяльності. "Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", – сказав він.

Сирський наголосив, що військові на фронті виснажені не лише фізично, а й психологічно.

"Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало", – зауважив головнокомандувач.

Сирський пояснив, що мобілізованих не відправляють одразу воювати, оскільки їх спочатку треба підготувати.

"Ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", – резюмував командувач.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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