Сырский о мобилизации полумиллиона человек в ВСУ: необходимо воздерживаться от крайностей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл подробности процесса мобилизации, который продолжается в Украине с начала полномасштабного вторжения. В частности, он объяснил, требует ли войско мобилизации 500 тысяч человек.

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В интервью "Укринформу" Сырский сказал, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ "эта цифра была существенно уменьшена".

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", – сказал главнокомандующий.

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Он добавил, что в ВСУ в настоящее время пересматривают численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, аудит их деятельности. "Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", – сказал он.

Сырский подчеркнул, что военные на фронте истощены не только физически, но и психологически.

"Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это - объективная необходимость. И таких частей немало", — отметил главнокомандующий.

Сырский объяснил, что мобилизованные не отправляются сразу воевать, поскольку их сначала нужно подготовить.

"Те граждане, которые приходят в армию за мобилизацией, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры. Количество людей, которые проходят такое Обучение, на февраль текущего года, составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности", — резюмировал командующий.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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