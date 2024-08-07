В Раде объяснили, возможно ли провести демобилизацию во время войны

Многие военнослужащие ожидают принятия закона о демобилизации. Однако в Верховной Раде не спешат с этим документом.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге заявил, что ситуация с демобилизацией в рядах ВСУ остается сложной и неоднозначной.

По его словам, этот вопрос стал заложником популистских идей некоторых политиков. Сначала они вынесли его в публичное пространство, затем предложили как законодательные инициативы.

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"История мировых войн, к сожалению, не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны, к отражению агрессии принимались какие-то комплексные меры по освобождению от военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет", – отметил он.

Вениславский подчеркнул, что вопрос демобилизации имеет не только политическое, но и оборонное, военное значение и значение в вопросе безопасности.

"Политически выгодно говорить, и нам хотелось бы обнадежить тех людей, которые воюют, что они будут после определенного времени иметь возможность освободиться. Но, к большому сожалению, ситуация пока остается на фронте очень сложной", – отметил депутат.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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