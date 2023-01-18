В результате аварии вертолета в Броварах погибло руководство МВД

Известно, что на борту упавшего в Броварах вертолета были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД", – пишет

Всего известно о 18 погибших, из них 3 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.

Также он добавил, что на месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

Видео дня

Напомним, 18 января в Броварах вблизи детского сада упал вертолет, есть пострадавшие.

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