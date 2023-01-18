Внаслідок аварії вертольоту в Броварах загинуло керівництво МВС

Відомо, що на борту гвинтокрила, який впав у Броварах, були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС", – пише

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них з дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

Також він додав, що на місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Відео дня

Нагадаємо, 18 січня в Броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, є постраждалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!