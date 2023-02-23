В россии разбился штурмовик СУ-25, пилот катапультировался (фото)

В Белгородской области упал самолет минобороны россии. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По данным ТАСС, пилот самолета Су-25 катапультировался. По данным 112, он успел катапультироваться, но получил травмы несовместимые с жизнью и скончался. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Телеграмм-канал Baza сообщает, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, сооружение сгорело, а пилот Су-25 остался жив – за ним выслали борт санавации. Причина крушения – техническая неисправность.

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"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется. Ситуация под контролем", – написал губернатор Белгородской области.

Видео дня

Позже Telegram-канал Baza опубликовал кадры с места падения самолета. На фото можно увидеть дым и прибывших на место спасателей, которые ликвидируют пожар. Пока неизвестно о количестве жертв и нанесенном ущербе.

Напомним, это уже не первый вертолет, падающий на россии. Ранее в Улан-Уде вблизи аэропорта "Байкал" разбился еще один российский Ми-8.

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