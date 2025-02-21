В российской Калужской области пылает завод по переработке пластика: подробности (фото, видео)

В Калужской области РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе по переработке пластика. Возгорание произошло возле села Окороково в Жуковском районе.

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Об этом сообщают Тelegram-канал SHOT, МЧС России. Очевидцы сообщают, что пламя охватило предприятие по переработке пластика, а густой дым и зарево виден даже в нескольких километрах – в частности, из города Обнинск. Причины возгорания пока неизвестны, на месте работают спасатели.

По данным МЧС РФ, в Жуковском районе горит склад вторсырья на площади 1 000 квадратных метров.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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