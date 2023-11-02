В российском Петрозаводске появился кровавый снег и красные сосульки (фото)

В Петрозаводске на россии (столица Республики Карелия) появились сосульки красного цвета. Также в красный снег окрасился у домов, образовав кровавые тропы.

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Фотографиями этого ужасающего явления поделился местный фотограф Игорь Подгорный. По его словам, красные сосульки он заметил на крыше дома на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. 1 ноября в центре Петрозаводска возникли к тому же кровавые тропы.

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Пользователи соцсетей предположили, что кто-то в честь Хэллоуина решил пошутить и покрасил снег. Еще одной версией было, что снег и лед покрасились из-за строительных работ. Сейчас в доме, с которого свисали красные сосульки, ремонтируют крышу, и рабочие отделали поверхность пропиткой от влаги и гниения красного цвета.

Одна из местных жительниц написала: "В двух домах просто идет ремонт кровли. Балки, уже положенные на крышу, попали под обильный снегопад. Когда снег начал таять, вода смыла часть пропитки. Из-за этого образовались красные сосульки и страшные следы на дороге".

Место власти пока не комментировали инцидент.

Напомним, астронавты с Международной космической станции (МКС) сняли фотографии Земли из космоса, на которых видны водоемы красного цвета.

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