У російському Петрозаводську з'явився кривавий сніг та червоні бурульки (фото)

У Петрозаводську на росії (столиця Республіки Карелія) з'явилися бурульки червоного кольору. Також у червоний сніг пофарбувався біля будинків, утворивши криваві стежки.

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Світлинами цього страхітливого явища поділився місцевий фотограф Ігор Підгірний. ЗА його словами, червоні бурульки він помітив на даху будинку на перехресті вулиць Гоголя та Антикайнена. 1 листопада у центрі Петрозаводська з'явилися ще й криваві стежки.

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Користувачі соцмереж припустили, що хтось на честь Гелловіну вирішив пожартувати та пофарбував сніг. Ще однією версією було, що сніг та крига пофарбувалися через будівельні роботи. Зараз у будинку, з якого звисали червоні бурульки, ремонтують дах, і робітники обробили поверхню просоченням від вологи та гниття червоного кольору.

Одна з місцевих мешканок написала: "У двох будинках просто триває ремонт покрівлі. Балки, що вже покладені на дах, потрапили під рясний снігопад. Коли сніг почав танути, вода змила частину просочення. Через це утворилися червоні бурульки та страшні сліди на дорозі".

Місце влада поки не коментувала інцидент.

Нагадаємо, астронавти з Міжнародної космічної станції (МКС) зняли фотографії Землі з космосу, на яких видно водойми червоного кольору.

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