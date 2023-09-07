В Ростове, Брянске и Подмосковье раздались взрывы, возле штаба ПВО и аэропорта ''Жуковский'' – пожары (видео, фото)

Ночью и утром 7 сентября в России масштабно раздавались взрывы. российские власти заявили об "удачной работе" ПВО в Ростове, Подмосковье и в Брянске.

Около четырех утра российские паблики сообщили, что в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. В соцсетях показали, как на месте "прилета" вспыхнул пожар. Отмечалось, что взрывы прогремели в районе штаба Южного военного округа.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал: "Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летальный аппарат. Последствия на земле уточняются".

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Жители Ростова пишут, что после взрыва горели автомобили, а в домах выбило окна.

После этого Голубев добавил: "По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. В результате повреждены несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия".

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Он сообщил также, что повреждено двухэтажное здание в центре Батайска.

В восемь утра Василий Голубев объявил о введении режима ЧС на месте падения БПЛА в пределах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью в Раменском городском округе силами ПВО "прекращена попытка атаки беспилотника на Москву". Он добавил, что разрушений и пострадавших с поличным обломков предварительно нет.

Однако в соцсетях сообщают, что под Москвой недалеко от аэродрома им. Жуковского после взрыва обломки беспилотника упали на проезжую часть, выбив окна в нескольких многоэтажках. Также отмечается, что в Подмосковье после работы ПВО горел склад.

Уже ближе к 8 часам утра 7 сентября в "чат зашел Брянск". Местные паблики написали, что слышали мощные взрывы.

Власти Брянской области заявили, что "ночью пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА". Также заявлено, что был уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. "В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он также заявил, что впоследствии еще один БПЛА был сбит на подлете в город Брянск.

Напомним, 1 сентября вблизи Москвы в Люберцах после работы ПВО загорелся Томилинский электронный завод, производящий электронику для ракет.

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