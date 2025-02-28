В ряде городов Украины ввели аварийные отключения света: в чем причина

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях Украины из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. В первую очередь, ограничения касаются промышленных потребителей, а отключения для населения возможны только в исключительных случаях.

Читайте также: РФ готовится объявить о "победе" в войне против Украины - ГУР

По информации компании, такие меры стали необходимыми из-за повреждений энергообъектов в результате обстрелов. Энергетические компании сообщили, что экстренные отключения введены, в частности, в Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме того, о проблемах с электроснабжением заявили "Кировоградоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".

Напомним, армия РФ атаковала Запорожье дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!