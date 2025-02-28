У низці міст України запровадили аварійні відключення світла: у чому причина

Національна енергетична компанія "Укренерго" запровадила аварійні відключення електроенергії в кількох областях України через російські удари по енергетичній інфраструктурі. У першу чергу обмеження стосуються промислових споживачів, а відключення для населення можливі лише у виняткових випадках.

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За інформацією компанії, такі заходи стали необхідними через пошкодження енергооб’єктів унаслідок обстрілів. Енергетичні компанії повідомили, що екстрені відключення запроваджені, зокрема, у Дніпропетровській і Донецькій областях. Крім того, про проблеми з електропостачанням заявили "Кіровоградобленерго" та "Полтаваобленерго".

Нагадаємо, армія РФ атакувала Запоріжжя дронами.

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