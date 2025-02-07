В ряде областей Украины введены экстренные отключения света: подробности

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине вводят аварийные отключения света в восьми областях. Ограничения будут действовать в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и частично Черкасской областях.

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Причиной таких мер стали последствия обстрелов, нанесших значительный ущерб энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что, прежде всего, ограничения касаются промышленных потребителей, тогда как для бытовых пользователей они пока не предусмотрены, за исключением аварийных случаев.

Напомним, в "Укрэнерго" сменили приципы отключения света.

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