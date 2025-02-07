У низці областей України введенні екстрені відключення світла: подробиці

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні запроваджують аварійні відключення світла у восьми областях. Обмеження діятимуть у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та частково в Черкаській областях.

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Причиною таких заходів стали наслідки обстрілів, які завдали значної шкоди енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії зазначають, що насамперед обмеження стосуються промислових споживачів, тоді як для побутових користувачів вони поки що не передбачені, за винятком аварійних випадків.

Нагадаємо, в "Укренерго" змінили приципи відключення світла.

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