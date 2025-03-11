В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США: о чем будут говорить (фото)
В городе Джидда, Саудовская Аравия, начались переговоры между украинской и американской делегациями. Главная тема встречи – пути к прекращению войны и достижению устойчивого мира.
С украинской стороны в переговорах принимают участие глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом сообщает МИД Украины.
В сообщении МИД отмечено, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Опубликованное видео показывает момент, как украинская делегация заходит в зал заседаний.
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"В Джидде, Саудовская Аравия, началась встреча делегаций Украины и США."
Позже Андрей Ермак поделился в своем Telegram фото из переговорного зала. За столом, в частности, присутствуют советник по нацбезопасности администрации Трампа Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.
По словам Ермака, встреча стартовала на положительной ноте.
"Начали очень конструктивно. Работаем вместе над достижением справедливого и долговременного мира", - написал он в соцсетях.
Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.
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