В сети показали как подразделения ТрО в Ровенской области эффективно используют ЗРК С-60 (видео)

Бойцы ровенской бригады территориальной обороны рассказали, как используют зенитно-артиллерийский комплекс С-60 для защиты северной границы.

Об этом пишет Armyinform. По словам бойцов ровенской бригады терробороны, готовность ВСУ к отражению возможного нападения агрессора на северном направлении с территории Беларуси залог того, что враг сюда не движется.

Стрелец-наводчик комплекса С-60 Алексей, через два дня после начала полномасштабного вторжения россии вернулся в Украину, чтобы с оружием в руках защищать свой дом.

Это очень эффективная пушка. Она у нас установлена на базу высокопроходного автомобиля, может заехать везде и при любых погодных условиях. Сегодня во время тактических учений мы провели подготовку, выезд и стрельбы по наземным и воздушным целям. Результат – десять из десяти. Все это благодаря высокой слаженности экипажа и желанию самосовершенствоваться. Я знаю здесь каждое дерево, каждый кустик – врагу здесь не пройти. – сказал Алексей.

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Что известно о С-60

С-60 – советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, разработанные в середине 1940-х годов. Широко распространен в мире. АЗП-57 комплекса С-60 стала первым советским полевым зенитным орудием, наведение которого осуществлялось дистанционно. Принцип действия – использование энергии отдачи при коротком ходе ствола.

Предназначено для уничтожения воздушных целей на высоте до 6000 м, а также наземных, в том числе бронированных целей на дальности до 12 км. Для уничтожения воздушных целей используются унитарные выстрелы с осколочными снарядами, а для уничтожения наземных бронированных целей – унитарные выстрелы с бронебойными трассирующими снарядами. Осколочные снаряды оснащаются расположенным в боевой части детонатором с самоликвидатором.

Пушка установлена на четырехколесном шасси, что позволяет буксировку с помощью военного грузовика или гусеничного артиллерийского тягача. Для перевода пушки из походного в боевое положение обслуживанию требуется 1 минута, наоборот – 2 минуты.

После расконсервации и ремонта некоторые украинские предприятия модернизируют С-60 путем установки универсального блока управления, программируемого для выполнения определенного ряда команд. Блок управления управляет электроприводами наведения пушки, которые после ввода команды на пульт управления автоматически наводят пушку на необходимый угол. Подобная система минимизирует время реакции и увеличивает точность наведения, что в комплексе выводит эффективность модернизированной системы на новый уровень.

Также эффективность С-60 повышают, применяя современные автоматизированные системы управления подразделениями. Например, боевой системы управления тактического звена "Кропива", которая была опробована в реальных боевых условиях и предназначена для автоматизации отдельных задач управления на уровне батальона, роты, взвода и отдельных единиц техники.

Характеристики С-60

Тип оружия: одноствольная автоматическая пушка;

Калибр: 57 мм;

Длина: 8,5 м;

Длина ствола: 4110 мм;

Нарезы: 24;

Масса в боевом положении: 4,8 т;

Зона обстрела по дальности: 4000 м (оптический прицел), 6000 м (радиолокационный прицел);

Зона обстрела по высоте: 4000 м;

Максимальная скорость воздушной цели: 300 м/с;

Скорострельность: 105-120 выстрелов/мин;

Практическая скорострельность: 70 выстрелов/мин;

Наибольший угол подъема: 87°;

Угол наклона: -2°;

Начальная скорость снаряда: 1000 м/с;

Вес боевой части снаряда: 2,8 кг;

Боеприпасы: ОТ, ОЗТ, БЗТ, БРТ;

Обслуживание: 6-8.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинский военный показал трофейную САУ 2С9 "Нона", что после небольшого ремонта сможет вести огонь по бывшим владельцам.

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