В Швеции обнаружили 3000-летнюю статую пениса, которую использовали для ритуалов (фото)

Археологи в Швеции обнаружили огромную, жилистую статую пениса в возрасте 3000 лет. Исследователи полагают, что она использовалась культом в кровавых ритуалах.

Эксперты случайно обнаружили находку при осмотре строительной площадки в Роллсбо, близ Гетеборга. Об этом сообщает Daily Star.

Первоначально археологи считали, что обнаружили могилу бронзового века. Но вместо того, что они нашли, оказалось впечатляющим 21-дюймовым каменным пенисом.

Читайте также: Археологи в Италии нашли скелет юноши, умершего "одной из самых ужасных смертей за всю историю" (фото)

Считается, что перистый использовался в кровавых жертвоприношениях языческим богам плодородия. Исследователям удалось обнаружить кости животных, что свидетельствует о том, что эта территория использовалась для жертвоприношений.

Видео дня

Отсутствие каких-либо человеческих костей исключает теорию о том, что фаллос был уникальным надгробием. Считается, что он относится к бронзовому веку, между 1800 и 500 годами до нашей эры.

По мнению экспертов, камень мог иметь фаллическую форму от природы, но впоследствии дизайн был усилен. Хотя редко обнаруживается такой реалистичный предмет, объекты в форме пениса являются достаточно распространенными археологическими открытиями.

Напомним, ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!