В Словакии нашли кинжал бронзового века: мог быть даром богам

Отдыхающие на реке Ваг случайно наткнулись на длинный 26-сантиметровый кинжал. Лишь вернувшись домой, они поняли, что нашли музейный экспонат. Весило оружие 150 г, его ручка не сохранилась. Похожие кинжалы находили в бассейне Дуная от южной Германии до провинции Воеводина в Сербии.

Об этом пишет НВ.

"Они типичны для культуры курганов, которая начала доминировать в центрально-европейском регионе в 16 веке до нашей эры, то есть в эпоху средней бронзы", - сообщил Матуш Сладкок из Трнавского управления Департамента памятников.

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Подобные кинжалы часто оставляли в гробницах состоятельных людей и реках. Найденный в реке Ваг меч мог быть даром богам или его просто потеряли. Сладкок также подчеркнул, что владелец кинжала мог потерять его при переходе реки вброд.

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Первые мечи из металла появились в Центральной Европе в конце раннего бронзового века. Они, вероятно, произошли от длинных кинжалов из бронзы. Находка из реки Ваг может быть промежуточным звеном между двумя видами оружия.

Напомним, в Израиле нашли кольцо, которому 1400 лет

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