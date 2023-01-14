В Словакии обнаружили 7000-летнюю братскую могилу: скелеты были обезглавлены (фото)

В Словакии археологи раскопали останки 37 обезглавленных людей в древнем поселении времен неолита. Все скелеты хорошо сохранились, и у всех, кроме одного, принадлежавшего маленькому ребенку, отсутствовали головы.

Раскопками занимались ученые из Кильского университета и Археологического института Словацкой академии наук. Об открытии сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что останки разбросаны на площади около 15 квадратных метров. Тела лежат одно на другом, некоторые из них на боку, другие – на спине с распростертыми в разные стороны руками и ногами.

Позы, в которых обнаружены тела, говорят о том, что их не пытались аккуратно прятать, просто сбросили в канаву. Археологи пока не могут объяснить, что здесь произошло и почему обезглавленные трупы похоронены в общей "братской могиле".

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Предварительные данные исследований свидетельствуют, что некоторые из скелетов зарыли раньше, а затем сбросили внутрь траншеи, чтобы освободить место для новых трупов.

Ученые предполагают, что это могли быть человеческие жертвоприношения, связанные с религиозными или магическими традициями, или военный конфликт между разными сельскими общинами или семьями одного поселения.

Останки обнаружили на месте городища Врабли-Вельке-Лехембю. Это поселение эпохи неолита, существовавшее примерно с 5250 до 4950 годов до н.э. на территории современной Словакии.

Ранее археологи обнаружили останки монаха, окутавшего себя цепями. По их мнению, это мог быть отшельник-аскет.

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